Нордлинг Виено Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нордлинг Виено Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1911

Дата смерти

13.11.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Проживала в г. Петрозаводск, г.Лахденпохья, г.Кириши
Рождение ребёнка
12.04.1935

Дочь: Изотова Виола Лауриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.11.1990
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Последние годы жизни проживала в г.Кириши у дочки Изотовой Виолы Лауриевны,, захоронена на старом кладбище ""Черная Речка ", проезд из г.Кириши по шоссе Энтузиастов, ч/з речку Черная за мостом поверн... Показать все
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