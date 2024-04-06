Нордлинг Виено Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1911
Дата смерти13.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1911
Проживала в г. Петрозаводск, г.Лахденпохья, г.Кириши
Рождение ребёнка
12.04.1935
Дочь: Изотова Виола Лауриевна
Смерть
13.11.1990
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Последние годы жизни проживала в г.Кириши у дочки Изотовой Виолы Лауриевны,, захоронена на старом кладбище ""Черная Речка ", проезд из г.Кириши по шоссе Энтузиастов, ч/з речку Черная за мостом поверн... Показать все