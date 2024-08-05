Подивилов Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1980
Дочь: Зыкова (Подивилова) Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Подивилова (Иржавская) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1986
Сын: Подивилов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Подивилова (Иржавская) Любовь Николаевна