Хвостикова Василиса Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Хвостиков Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Хвостиков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хвостиков Павел Семёнович
Отец ребёнка: Хвостиков Семён Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Хвостиков Семён Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кунгурова, Тальменская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно