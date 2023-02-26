Хвостикова Василиса Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Василиса Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Хвостиков Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Хвостиков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хвостиков Павел Семёнович

Отец ребёнка: Хвостиков Семён Николаевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Хвостиков Семён Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Семён Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Кунгурова, Тальменская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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