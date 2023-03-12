Солонин Вадим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1926
Дата смерти01.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1926
Бракосочетание
28.12.1953
Жена: Солонина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солонина Нина Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солонина Нина Ивановна
Смерть
01.07.1993