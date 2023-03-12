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Солонин Вадим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1926

Дата смерти

01.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1926

Отец: Солонин Николай Иванович

Мать: Солонина Алла Владимировна

Бракосочетание
28.12.1953

Жена: Солонина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
23.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонина Нина Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солонина Нина Ивановна

Смерть
01.07.1993
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