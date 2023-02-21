Аксаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксаков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1680

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксаков Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1680
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