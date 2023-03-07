Кислинский (однодворец) Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
23.?.1866
Рождение ребёнка
01.04.1875
Сын: Кислинский Василий Иванович
Мать ребёнка: Кислинская Матрена Кисудкина
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кислинский (однодворец) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Кислинская Матрена Кисудкина
Смерть
Неизвестно