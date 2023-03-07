Кислинский (однодворец) Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский (однодворец) Иван Степанович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кислинский (однодворец) Степан Тимофеевич

Мать: Кислинская Мария Кузьминична

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.?.1866

Жена: Кислинская Матрена Кисудкина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1875

Сын: Кислинский Василий Иванович

Мать ребёнка: Кислинская Матрена Кисудкина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Кислинский (однодворец) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кислинская Матрена Кисудкина

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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