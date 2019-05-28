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Битюкова Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1935

Дата смерти

28.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1935

Отец: Симакин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1965

Сын: Битюков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Битюков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.1967

Сын: Битюков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Битюков Василий Николаевич

Смерть
28.05.2019
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