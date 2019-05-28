Битюкова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1935
Дата смерти28.05.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1935
Отец: Симакин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1965
Сын: Битюков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Битюков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.1967
Сын: Битюков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Битюков Василий Николаевич
Смерть
28.05.2019