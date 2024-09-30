Хирвонен Андрей Паульевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1861
Дочь: (Хирвонен) Катарина Андреевна
Мать ребёнка: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1863
Дочь: (Хирвонен) Ева Андреевна
Мать ребёнка: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1868
Мать ребёнка: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1882
Сын: Хирвонен Степан Андреевич
Мать ребёнка: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно