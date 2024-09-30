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Хирвонен Андрей Паульевич

Место рождения

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

15.05.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
26.01.1861

Дочь: (Хирвонен) Катарина Андреевна

Мать ребёнка: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1863

Дочь: (Хирвонен) Ева Андреевна

Мать ребёнка: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1868

Сын: Хирвонен Павел Андреевич

Мать ребёнка: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1882

Сын: Хирвонен Степан Андреевич

Мать ребёнка: Хирвонен (Монтонен) Анна Ивановна

Каргина, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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