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Асмехинъ Хрисанфъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Асмехинъ Якимъ

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1911

Жена: Асмехина Евдокия

Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Асмехинъ Федоръ

Мать ребёнка: Асмехина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1914

Сын: Асмехинъ Илья

Мать ребёнка: Асмехина Евдокия

Благовещенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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