Асмехинъ Хрисанфъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Асмехинъ Якимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1911
Жена: Асмехина Евдокия
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Асмехинъ Федоръ
Мать ребёнка: Асмехина Евдокия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1914
Сын: Асмехинъ Илья
Мать ребёнка: Асмехина Евдокия
Благовещенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан