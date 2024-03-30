Вязникова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязникова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязников Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
08.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязников Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
19.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязников Владимир Владимирович

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