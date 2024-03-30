Вязников Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязников Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1962 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1987

Отец: Вязников Владимир Николаевич

Мать: Вязникова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязникова Анна Александровна

Рождение ребёнка
19.05.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязникова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вязникова Анна Александровна

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