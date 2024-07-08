Чернокова Маремьяна (Мариамна) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1840
Дочь: Чернокова Маремьяна (Маремьяния) Харитоновна
Отец ребёнка: Черноков Харитон Герасимович
Рождение ребёнка
07.10.1841
Сын: Черноков Роман Харитонович
Отец ребёнка: Черноков Харитон Герасимович
Рождение ребёнка
Около 04.07.1843
Сын: Черноков Прокопий Харитонович
Отец ребёнка: Черноков Харитон Герасимович
Смерть
После 1847