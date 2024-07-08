Чернокова Маремьяна (Мариамна) Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернокова Маремьяна (Мариамна) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1847

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черноков Харитон Герасимович

Рождение ребёнка
15.02.1840

Дочь: Чернокова Маремьяна (Маремьяния) Харитоновна

Отец ребёнка: Черноков Харитон Герасимович

Рождение ребёнка
07.10.1841

Сын: Черноков Роман Харитонович

Отец ребёнка: Черноков Харитон Герасимович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 04.07.1843

Сын: Черноков Прокопий Харитонович

Отец ребёнка: Черноков Харитон Герасимович

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
После 1847

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