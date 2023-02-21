Батищева Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батищева Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1982

Отец: Шевченко Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.2001

Дочь: Скрипай Виктория Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.11.2004

Дочь: Скрипай Александра Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.01.2016

Сын: Батищев Артём Романович

Отец ребёнка: не указан

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