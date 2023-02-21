Батищева Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1982
Отец: Шевченко Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.2001
Дочь: Скрипай Виктория Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.11.2004
Дочь: Скрипай Александра Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.01.2016
Отец ребёнка: не указан