Коломеец Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломеец Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Петина Мария Михайловна

Мать ребёнка: ?

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломеец Константин Михаилович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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