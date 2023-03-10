Коломеец Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Петина Мария Михайловна
Мать ребёнка: ?
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломеец Константин Михаилович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно