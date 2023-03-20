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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Петина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Коломеец Михаил Николаевич
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломеец Константин Михаилович
Отец ребёнка: Коломеец Михаил Николаевич