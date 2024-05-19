Шайхутдинова (Вагнер) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдинова (Вагнер) Анна Андреевна

Место рождения

Игреково, Молчановский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

13.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1975

Отец: Вагнер Андрей Соломонович

Мать: Вагнер (Давидович) Галина Ивановна

Игреково, Молчановский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайхутдинов Марат Мансурович

Рождение ребёнка
03.07.1995

Сын: Шайхутдинов Ринат Маратович

Отец ребёнка: Шайхутдинов Марат Мансурович

Игреково, Молчановский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.09.1999

Сын: Шайхутдинов Евгений Маратович

Отец ребёнка: Шайхутдинов Марат Мансурович

Нарга, Молчановский муниципальный район, Томская область

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