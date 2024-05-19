Шайхутдинова (Вагнер) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1995
Сын: Шайхутдинов Ринат Маратович
Отец ребёнка: Шайхутдинов Марат Мансурович
Рождение ребёнка
09.09.1999
Сын: Шайхутдинов Евгений Маратович
Отец ребёнка: Шайхутдинов Марат Мансурович
Нарга, Молчановский муниципальный район, Томская область