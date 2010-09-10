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Суставов Виталий Владимирович
Суставов Виталий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.2010
Пол
Мужской
Отец
Суставов Владимир Викторович
Мать
Суставова Ирина Федоровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2010
Отец:
Суставов Владимир Викторович
Мать:
Суставова Ирина Федоровна
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