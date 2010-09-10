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Суставов Виталий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2010

Отец: Суставов Владимир Викторович

Мать: Суставова Ирина Федоровна

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