Лукин Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Лукин Афанасий Яковлевич
Мать: Лукина Пелагия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Феодора Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Лукина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Лукина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Лукин Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Лукина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лукина) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна
Смерть
Неизвестно