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Лукин Михаил Афанасьевич

Место рождения

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лукин Афанасий Яковлевич

Мать: Лукина Пелагия Ивановна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Феодора Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Лукина) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лукин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Лукина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Лукин Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Лукина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Лукин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лукина) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Лукина Феодора Андреевна

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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