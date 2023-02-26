Филин Яков Филин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин Яков Филин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Филин Ефим Яковлев

Мать ребёнка: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Козлова Марфа Яковлева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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