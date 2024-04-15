Белокур Феврония Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.10.1884 ст.
Дата смерти07.10.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1884 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P9-1?i=340&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.10.1884 ст.
Причина смерти: слаборожденная
Похороны
08.10.1884 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V3PD?i=37&cc=3511744&cat=1008700