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Белокур Феврония Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.10.1884 ст.

Дата смерти

07.10.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1884 ст.

Отец: Белокур Иван Владимирович

Мать: Белокур Анастасия Игнатьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P9-1?i=340&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
07.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
07.10.1884 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная
Похороны
08.10.1884 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V3PD?i=37&cc=3511744&cat=1008700
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