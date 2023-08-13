Анисимова (Плоская) Пелагия Григорьевна
Место рожденияКузонемская волость, деревня Гбач
Дата рождения07.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1851 ст.
Кузонемская волость, деревня Гбач
Бракосочетание
23.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
С 1882 по 1884 ст.
Отец ребёнка: Анисимов Тимофей Григорьевич
Горка, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно