Анисимова (Плоская) Пелагия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Плоская) Пелагия Григорьевна

Место рождения

Кузонемская волость, деревня Гбач

Дата рождения

07.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1851 ст.

Отец: Плоской Григорий Гаврилович

Мать: Плоская Екатерина Николаевна

Кузонемская волость, деревня Гбач
Бракосочетание
23.01.1877 ст.

Муж: Анисимов Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
С 1882 по 1884 ст.

Сын: Анисимов Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Анисимов Тимофей Григорьевич

Горка, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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