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Анцыферова Ирина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

25.09.1886

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Карпова (Анциферова) Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Анцыферов Иван Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анцыферова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Анцыферов Иван Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Антипина (Анцыферова) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Анцыферов Иван Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
25.09.1886
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости

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