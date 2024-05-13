Анцыферова Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти25.09.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Карпова (Анциферова) Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Анцыферов Иван Васильевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анцыферова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Анцыферов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Антипина (Анцыферова) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Анцыферов Иван Васильевич
Смерть
25.09.1886
от старости