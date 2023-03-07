Гаврина (Медянцева) Елизавета Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиПосле 17.10.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1882
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.
Дочь: Анна Артемьева
Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Матрена Артемьева
Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев
Рождение ребёнка
11.03.1888 ст.
Дочь: Александра Артемьева
Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.
Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 17.10.1889 ст.
Причина смерти: от отека