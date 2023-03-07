Гаврина (Медянцева) Елизавета Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврина (Медянцева) Елизавета Григорьева

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

После 17.10.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
20.01.1882

Муж: Гаврин Артемий Тимофеев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.

Дочь: Анна Артемьева

Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Матрена Артемьева

Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.

Сын: Гаврин Иоанн Артемьев

Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1888 ст.

Дочь: Александра Артемьева

Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1889 ст.

Сын: Гаврин Семеон Артемьев

Отец ребёнка: Гаврин Артемий Тимофеев

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 17.10.1889 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: от отека
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