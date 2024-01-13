Пестова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Ерёмина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ерёмин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Ерёмина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Ерёмин Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
16.06.1963

Сын: Ерёмин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ерёмин Александр Матвеевич

Смерть
2000

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