Пестова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Ерёмина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ерёмин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Ерёмина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Ерёмин Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
16.06.1963
Сын: Ерёмин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Ерёмин Александр Матвеевич
Смерть
2000