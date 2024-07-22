Хвостанцев Афанасий Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостанцев Афанасий Евдокимов

Хвостанцев Афанасий Евдокимов

Место рождения

Березово

Дата рождения

28.04.1790 ст.

Дата смерти

19.02.1860 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1790 ст.

Отец: Хвостанцев Евдоким

Мать: не указана

Березово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостанцева Акилина Нефёдова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостанцев Трифан Афанасьев

Мать ребёнка: Хвостанцева Акилина Нефёдова

Смерть
19.02.1860 ст.
Березово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.