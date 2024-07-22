Хвостанцев Афанасий Евдокимов
Место рожденияБерезово
Дата рождения28.04.1790 ст.
Дата смерти19.02.1860 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1790 ст.
Отец: Хвостанцев Евдоким
Мать: не указана
Березово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостанцев Трифан Афанасьев
Мать ребёнка: Хвостанцева Акилина Нефёдова
Смерть
19.02.1860 ст.
Березово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область