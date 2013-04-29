Бодюльков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодюльков Михаил Алексеевич

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.03.1927

Дата смерти

29.04.2013

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1927

Отец: Бодюльков Алексей Григорьевич

Мать: Татьяна Ивановна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ленинград
Рождение ребёнка
07.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Августа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
инженер-лейтенант
Смерть
29.04.2013
Санкт-Петербург, Россия
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