Бодюльков Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1927
Дата смерти29.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1927
Отец: Бодюльков Алексей Григорьевич
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ленинград
Рождение ребёнка
07.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Августа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
инженер-лейтенант
Смерть
29.04.2013
Санкт-Петербург, Россия