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Лащинский Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Лащинский Ефим Федорович

Мать: ?

Работа или профессия
1870
Однако наиболее концентрированно исполнительная власть была представлена к началу 1870-х городским полицейским управлением Бобруйска. Руководил им 41-летний капитан с домашним образованием, но с орден... Показать все
Смерть
Неизвестно

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