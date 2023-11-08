Лащинский Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Лащинский Ефим Федорович
Мать: ?
Работа или профессия
1870
Однако наиболее концентрированно исполнительная власть была представлена к началу 1870-х городским полицейским управлением Бобруйска. Руководил им 41-летний капитан с домашним образованием, но с орден... Показать все
Смерть
Неизвестно