Хребтов Василий Адександрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1973
Сын: Хребтов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Хребтова (Федулова) Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1974
Мать ребёнка: Хребтова (Федулова) Ирина Васильевна