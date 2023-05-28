Хребтов Василий Адександрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХребтов Василий Адександрович

Хребтов Василий Адександрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хребтова (Федулова) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1973

Сын: Хребтов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Хребтова (Федулова) Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1974

Сын: Хребтов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Хребтова (Федулова) Ирина Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.