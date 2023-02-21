Тихонов Александр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Александр Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

08.12.1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Тихонов Михаил Осипов

Мать: не указана

Смерть
08.12.1913
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