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Мерзликина Ирина Филипповна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Дата смерти

11.08.1835

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1822

Муж: Мерзликин Яков Калинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №3, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Григорий Костин, Гордей Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Летуновская (Мерзликина) Фекра Яковлевна

Отец ребёнка: Мерзликин Яков Калинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мерзликина Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Мерзликин Яков Калинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мерзликина Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Мерзликин Яков Калинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мерзликин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Мерзликин Яков Калинович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1832 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
11.08.1835
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №23, метрическая книга за 1835 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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