Мерзликина Ирина Филипповна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти11.08.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1822
Брак 1: запись о браке №3, метрическая книга за 1822 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Григорий Костин, Гордей Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Летуновская (Мерзликина) Фекра Яковлевна
Отец ребёнка: Мерзликин Яков Калинович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мерзликина Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Мерзликин Яков Калинович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мерзликина Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Мерзликин Яков Калинович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мерзликин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Мерзликин Яков Калинович
Рождение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1832 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
11.08.1835
Смерть: запись о смерти №23, метрическая книга за 1835 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния