Верховод Евдоким Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховод Евдоким Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1901

Сын: Верховод Николай Евдокимович

Мать ребёнка: Акулина Трофимовна

Рождение ребёнка
27.04.1903

Сын: Верховод Степан Евдокимович

Мать ребёнка: Акулина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груня Евдокимовна

Мать ребёнка: Акулина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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