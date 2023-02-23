Верховод Евдоким Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1901
Сын: Верховод Николай Евдокимович
Мать ребёнка: Акулина Трофимовна
Рождение ребёнка
27.04.1903
Сын: Верховод Степан Евдокимович
Мать ребёнка: Акулина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груня Евдокимовна
Мать ребёнка: Акулина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Трофимовна
Смерть
Неизвестно