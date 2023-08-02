Чернышёв Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышёв Иван Степанович

Чернышёв Иван Степанович

avatar

Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.07.1932

Дата смерти

24.06.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна

Смерть
24.06.1987
Адамовка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Адамовка, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.