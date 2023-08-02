Чернышёв Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения11.07.1932
Дата смерти24.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1987
Похороны
Неизвестно