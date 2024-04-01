Белова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1925
Дочь: Лидия Никитична
Отец ребёнка: Белов Никита Арсеньевич
Рождение ребёнка
15.11.1926
Отец ребёнка: Белов Никита Арсеньевич
Рождение ребёнка
25.08.1931
Отец ребёнка: Белов Никита Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно