Белова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1925

Дочь: Лидия Никитична

Отец ребёнка: Белов Никита Арсеньевич

Рождение ребёнка
15.11.1926

Сын: Белов Анатолий Никитич

Отец ребёнка: Белов Никита Арсеньевич

Рождение ребёнка
25.08.1931

Сын: Белов Владимир Никитич

Отец ребёнка: Белов Никита Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Никита Арсеньевич

Смерть
Неизвестно
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