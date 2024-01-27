Сливков Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1938

Дата смерти

14.06.1984

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1938

Отец: Сливков Степан Иванович

Мать: Сливкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.1984
Татарстан
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск
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