Сливков Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1938
Дата смерти14.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1938
Отец: Сливков Степан Иванович
Мать: Сливкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.1984
Татарстан
Похороны
Неизвестно
г.Пятигорск