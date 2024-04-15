Яковлева Федора Ефремовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Яковлев Ефрем
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Андросов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
30.06.1922
Дочь: Андросова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Андросов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Андросова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андросов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Андросова Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Андросов Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно