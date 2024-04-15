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Яковлева Федора Ефремовна

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Место рождения

Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Яковлев Ефрем

Мать: не указана

Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов Андрей Семенович

Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Андросов Андрей Семенович

Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
30.06.1922

Дочь: Андросова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андросов Андрей Семенович

Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Андросова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андросов Андрей Семенович

Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Андросова Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Андросов Андрей Семенович

Карабулак, город Карабулак, Республика Ингушетия
Смерть
Неизвестно

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