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Базанков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1948

Дата смерти

11.08.2023

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948

Отец: Базанков Николай Арсентьевич

Мать: Базанкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
27.?.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базанкова Нина Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базанкова Нина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базанкова Нина Геннадьевна

Смерть
11.08.2023
Кострома, город Кострома, Костромская область
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