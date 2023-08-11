Базанков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1948
Дата смерти11.08.2023
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948
Рождение ребёнка
27.?.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базанкова Нина Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базанкова Нина Геннадьевна
Смерть
11.08.2023
Кострома, город Кострома, Костромская область