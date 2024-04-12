Иван Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти05.06.1754 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Ермолай Михеев
Мать: Агафья Сергеева
Бракосочетание
До 1750
Жена: Акилина Афанасьева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Акилина Афанасьева
Смерть
05.06.1754 ст.
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Акилина Афанасьева
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область