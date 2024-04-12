Иван Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ермолаев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

05.06.1754 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Ермолай Михеев

Мать: Агафья Сергеева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1750

Жена: Акилина Афанасьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Акилина Афанасьева

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.06.1754 ст.
Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Акилина Афанасьева

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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