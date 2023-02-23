Кузьмина Пелагея Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1885
Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Прасковья Акимовна
Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1889
Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович
Рождение ребёнка
25.07.1890
Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1891
Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович
Рождение ребёнка
28.07.1893
Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович
Рождение ребёнка
09.02.1904
Дочь: Агафья Акимовна
Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович
Село Соловчиха ( Преображенская церковь ) , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно