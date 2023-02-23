Кузьмина Пелагея Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Пелагея Арсеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Кузьмин Василий Акимович

Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Прасковья Акимовна

Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Кузьмин Иван Акимович

Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1890

Сын: Кузьмин Никанор Акимович

Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1891

Сын: Кузьмин Логин Акимович

Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1893

Сын: Кузьмин Никандр Акимович

Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1904

Дочь: Агафья Акимовна

Отец ребёнка: Кузьмин Аким Степанович

Село Соловчиха ( Преображенская церковь ) , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Аким Степанович

Смерть
Неизвестно
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