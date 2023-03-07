Кузьмин Аким Степанович
Место рождения
Дата рождения02.09.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1863
Отец: Степанов Степан Кузьмич
Мать: Степанова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1885
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Прасковья Акимовна
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна
Рождение ребёнка
18.06.1889
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна
Рождение ребёнка
25.07.1890
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна
Рождение ребёнка
14.10.1891
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна
Рождение ребёнка
28.07.1893
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна
Рождение ребёнка
09.02.1904
Дочь: Агафья Акимовна
Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна
Село Соловчиха ( Преображенская церковь ) , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно