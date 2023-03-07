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Кузьмин Аким Степанович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.09.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1863

Отец: Степанов Степан Кузьмич

Мать: Степанова Дарья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1885

Сын: Кузьмин Василий Акимович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Прасковья Акимовна

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1889

Сын: Кузьмин Иван Акимович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1890

Сын: Кузьмин Никанор Акимович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1891

Сын: Кузьмин Логин Акимович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1893

Сын: Кузьмин Никандр Акимович

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна

Соловчиха, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1904

Дочь: Агафья Акимовна

Мать ребёнка: Кузьмина Пелагея Арсеньевна

Село Соловчиха ( Преображенская церковь ) , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Пелагея Арсеньевна

Смерть
Неизвестно
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