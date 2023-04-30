Кустов Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустов Василий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1909

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=32486585
Смерть
После 1925
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