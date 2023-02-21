Анохина (Сушенцева) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Клава
Отец ребёнка: Анохин -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анохин Иван
Отец ребёнка: Анохин -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анохина Варвара
Отец ребёнка: Анохин -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анохин -
Смерть
Неизвестно