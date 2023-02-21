Анохина (Сушенцева) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Сушенцева) Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Мать: Сушенцева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Клава

Отец ребёнка: Анохин -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Иван

Отец ребёнка: Анохин -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Варвара

Отец ребёнка: Анохин -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин -

Смерть
Неизвестно
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