Сушенцева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушенцева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1868 ст.

Дочь: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
07.09.1892

Дочь: Костина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушенцева Арина Тимофеевна

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушенцев Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безымянный ребёнок

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сушенцева Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушенцев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушенцев Карп Тимофеевич

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анохина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушенцев Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушенцев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушенцев Игнат Тимофеевич

Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч

Смерть
1930
Возможно 1929 год смерти.
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