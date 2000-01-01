Сушенцева Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Дочь: Костина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Дочь: Сушенцева Арина Тимофеевна
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Сын: Сушенцев Семён Тимофеевич
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Сын: Безымянный ребёнок
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Дочь: Сушенцева Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Дочь: Селиванова Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Сын: Сушенцев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Дочь: Анохина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Сын: Сушенцев Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч
Сын: Сушенцев Игнат Тимофеевич
Отец ребёнка: Сушенцев Тимофей Митрофаныч