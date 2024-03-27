Халитов Сабирьян
Место рожденияд.Кугарчи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
д. Кугарчи Кугарчинского района
Рождение ребёнка
Около 1934
д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1937
?
Рождение ребёнка
01.07.1939
д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халитов Забих Сабирьянович
Мать ребёнка: Халитова Шамсикямар Сагидулловна
?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость