Халитов Сабирьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитов Сабирьян

Место рождения

д.Кугарчи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кугарчи
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Шамсикямар Сагидулловна

д. Кугарчи Кугарчинского района
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Шамсикямар Сагидулловна

д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Шамсикямар Сагидулловна

?
Рождение ребёнка
01.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халитова Шамсикямар Сагидулловна

д. Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халитов Забих Сабирьянович

Мать ребёнка: Халитова Шамсикямар Сагидулловна

?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халитова Шамсикямар Сагидулловна

Смерть
Неизвестно
д.Кугарчи Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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