Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельмякин Владимир Робертович

Отец ребёнка: Вельмякин Роберт Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельмякин Андрей Робертович

Отец ребёнка: Вельмякин Роберт Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельмякин Роберт Георгиевич

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