Аблязина Ульяна Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблязина Ульяна Федосеева

Аблязина Ульяна Федосеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Аблязинъ Федоръ

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Аблязинъ Леонтий

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Аблязинъ Алексей

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Аблязинъ Григорий

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблязинъ Андрей

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