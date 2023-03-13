Аблязина Ульяна Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Рождение ребёнка
1709
Сын: Аблязинъ Федоръ
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Рождение ребёнка
1710
Сын: Аблязинъ Леонтий
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Рождение ребёнка
1713
Сын: Аблязинъ Алексей
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Рождение ребёнка
1714
Сын: Аблязинъ Григорий
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Аблязинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аблязинъ Андрей