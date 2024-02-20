Дудуш /Кукуш/ Федор Леонтьевич
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1769
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1769
Отец: Рейз /дудуш /кукуш/ Левтер / Леонтий / Иванович
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-16
Рождение ребёнка
1792
Сын: Дудуш /кукуш/ Анастас Федорович
Мать ребёнка: Кукуш Панаица
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-16
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Кукуш Панаица
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Кириакия Федоровна
Мать ребёнка: Кукуш Панаица
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-16
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Кукуш Панаица
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-16
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Кукуш Панаица
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-16
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кукуш Иван Федорович
Мать ребёнка: Кукуш Панаица
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Кукуш Панаица
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Смерть
1830
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 16