Дудуш /Кукуш/ Федор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудуш /Кукуш/ Федор Леонтьевич

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1769

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Рейз /дудуш /кукуш/ Левтер / Леонтий / Иванович

Мать: Рейз / Дудуш / Кукуш / Кириакия Христодулова

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-16
Рождение ребёнка
1792

Сын: Дудуш /кукуш/ Анастас Федорович

Мать ребёнка: Кукуш Панаица

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-41, ревиз.сказка 1811г.,зап-16
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кукуш Савва Федорович

Мать ребёнка: Кукуш Панаица

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Кириакия Федоровна

Мать ребёнка: Кукуш Панаица

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-16
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Кукуш Панаица

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-16
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Кукуш Панаица

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-16
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кукуш Иван Федорович

Мать ребёнка: Кукуш Панаица

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кукуш Леонтий Федорович

Мать ребёнка: Кукуш Панаица

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Смерть
1830
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАЗО , Ф - 12-2-208, рев.сказки 1835г зап.№ 16
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