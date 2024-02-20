(Дудуш /Кукуш/) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудуш /Кукуш/) Евдокия Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1769 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Дудуш /кукуш/ Федор Леонтьевич

Мать: Кукуш Панаица

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-16
Смерть
Неизвестно
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