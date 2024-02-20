(Дудуш /Кукуш/) Евдокия Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Дудуш /кукуш/ Федор Леонтьевич
Мать: Кукуш Панаица
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-16
Смерть
Неизвестно