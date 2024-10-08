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Андреева Варвара Николаевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1857 ст.

Муж: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1858 ст.

Сын: Вахтуров (Яковлев) Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1859 ст.

Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Матвей Стефанович

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1861 ст.

Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Симеон Стефанович

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1863 ст.

Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Иоанн(Иван) Стефанович

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1864 ст.

Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Макарий Стефанович

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1866 ст.

Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Феодор Стефанович

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1868 ст.

Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1871 ст.

Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Тимофей Стефанович

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1873 ст.

Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Афанасий Стефанович

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1876

Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1876 ст.

Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Агапия Стефановна

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1880 ст.

Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1882 ст.

Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Наталья Стефановна

Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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