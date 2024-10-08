Андреева Варвара Николаевна
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Вахтуров (Яковлев) Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Матвей Стефанович
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Симеон Стефанович
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Иоанн(Иван) Стефанович
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Макарий Стефанович
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Феодор Стефанович
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Сын: Феодоров-Вахтуров (Яковлев) Афанасий Стефанович
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Агапия Стефановна
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Ольга Стефановна
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич
Дочь: Феодорова-Вахтурова (Яковлева) Наталья Стефановна
Отец ребёнка: Вахтуров (Феодоров) Стефан Яковлевич