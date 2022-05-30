Tregubova (Kreingold) Genya 31.03.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Tregubova (Kreingold) Genya

Автор
АХ
Хрящева А.

женский, родилась 31.03.1897

Отец
Kreingold AaronНеизвестно г.р.
Мать
Kreingold SarahНеизвестно г.р.
Дети
Tregubov Shmuel1921 г.р.
Zipershtein (Tregubova) SarahНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1897

Отец: Kreingold Aaron

Мать: Kreingold Sarah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zipershtein (Tregubova) Sarah

Отец ребёнка: Tregubov Shmerl

Рождение ребёнка
1921

Сын: Tregubov Shmuel

Отец ребёнка: Tregubov Shmerl

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