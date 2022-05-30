Tregubova (Kreingold) Genya
женский, родилась 31.03.1897
ОтецKreingold AaronНеизвестно г.р.
МатьKreingold SarahНеизвестно г.р.
Дети
Tregubov Shmuel1921 г.р.
Zipershtein (Tregubova) SarahНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1897
Отец: Kreingold Aaron
Мать: Kreingold Sarah
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Zipershtein (Tregubova) Sarah
Отец ребёнка: Tregubov Shmerl
Рождение ребёнка
1921
Сын: Tregubov Shmuel
Отец ребёнка: Tregubov Shmerl