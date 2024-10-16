Бормотова Екатерина Семёновна
женский, родилась 1825 ст., Новософьино
умерла Неизвестно
ОтецСемёнНеизвестно г.р.
Супруги
Боронтов (Бормотов) Андрей Васильевич1829 ст. г.р.
Дети
Боронтов (Куличиков Дворовая) Филипп Андреевич1851 ст. г.р.
Боронтов (Бормотов) Агафон Андреевич1852 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Семён
Мать: не указана
Новософьино
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Боронтов (Куличиков Дворовая) Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Боронтов (Бормотов) Андрей Васильевич
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Боронтов (Бормотов) Агафон Андреевич
Отец ребёнка: Боронтов (Бормотов) Андрей Васильевич
Новософьино, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно